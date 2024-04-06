Росіяни знову вдарили по Харкову безпілотниками: що відомо

Росіяни знову вдарили по Харкову безпілотниками, є загиблі та поранені: поліція документує наслідки обстрілів.

Про це інформує поліція Харківської області.

Ворожі БПЛА влучили по масовій забудові у Харкові, пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці.

Обстріл стався близько 00:20. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики.

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Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі міста Харкова загинуло двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюють поліцейські. Поранено вісім громадян. З вибуховими травмами, осколковими пораненнями їх доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

В селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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