У Харкові знову чути вибухи

У ніч проти 6 квітня 2024 року у Харкові пролунала низка повторних вибухів.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", - повідомили у поліції Харківської області.

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Моніторингові канали повідомили, що працюють сили ППО.

"Навіть в суцільній пітьмі силам ППО вдалося приземлити шахед", - пишуть у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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