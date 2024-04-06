У Харкові знову чути вибухи

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 6 квітня 2024 року у Харкові пролунала низка повторних вибухів.
"Увага! В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", - повідомили у поліції Харківської області.
Моніторингові канали повідомили, що працюють сили ППО.
"Навіть в суцільній пітьмі силам ППО вдалося приземлити шахед", - пишуть у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.
Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
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