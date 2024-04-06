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У Харкові знову чути вибухи

У Харкові знову чути вибухи

Ворог тероризує мирних українців вночі

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 6 квітня 2024 року у Харкові пролунала низка повторних вибухів.

"Увага!  В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.  Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", - повідомили у поліції Харківської області.

Моніторингові канали повідомили, що працюють сили ППО. 

"Навіть в суцільній пітьмі силам ППО вдалося приземлити шахед", - пишуть у соціальних мережах. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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