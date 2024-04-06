В Харькове снова слышны взрывы

В ночь на 6 апреля 2024 года в Харькове прозвучал ряд повторных взрывов.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", — сообщили в полиции Харьковской области.

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Мониторинговые каналы сообщили, что работают силы ПВО.

"Даже в сплошной тьме силам ПВО удалось приземлить шахед", – пишут в социальных сетях.

Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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