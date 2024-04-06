Інтервал між дронами - 10 хвилин: Євлаш розповів деталі нічної атаки РФ

Під час складання маршрутів БпЛА росіяни намагаються використовувати складні ділянки місцевості.

Вночі 6 квітня під час атаки росіяни намагалися запускати ракети та безпілотник Shahed як з півночі, так і з півдня. Інтервал між дронами становив 10 хвилин.

Про це сказав під час телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, окупанти намагаються використовувати складні ділянки місцевості: яри, балки, щоб уникати радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

"Цього разу ми бачимо, що не всім "Шахедам" вдалося це зробити. Більшість була уражена нашими силами протиповітряної оборони", - зауважив речник командування Повітряних сил.

Крім того, Євлаш зауважив, що під час нічної атаки крилата ракета "Калібр" була збита саме мобільною вогневою групою.

"Це вже не перший випадок, коли наші мобільні вогневі групи показують неабиякий ефективний результат при захисті нашого неба", - додав речник ПС.

Як повідомлялося, вночі 6 квітня РФ вдарила дронами і ракетами. Ворог запустив 32 БпЛА типу "Shahed", а також шість ракет різних типів.

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