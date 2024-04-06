Відомий український співак вперше за тривалий час показав 8-річного сина

Український співак Юлік замилував фото з 8-річним сином Денисом.

У своєму фотоблогу артист опублікував рідкісну світлину з хлопцем і похизувався його досягненнями. Зокрема, Юлік розповів, що його син вже давно професійно займається карате та демонструє неабиякі успіхи. Так, разом з Денисом вони приїхали на змагання у Львові. Після завершення, співак повідомив, що його син виборов одне з переможних місць, не зважаючи на жорстку конкуренцію. І поділився щасливим фото, на якому він обіймає Дениса, який постає у кімоно після переможного поєдинку.

Юлік з сином / Фото: instagram.com/julikofficial

Юлік з сином / Фото: instagram.com/julikofficial

Також Юлік показав, як незадовго до початку змагань налаштував сина на перемогу і тренував його. До слова, співак зазначив, що 8-річний Денис вже не вперше бореться за кубок і поділився фото, як цього разу минув його черговий бій з суперником під час турніру.

Юлік з сином / Фото: instagram.com/julikofficial

Юлік з сином / Фото: instagram.com/julikofficial

Юлік з сином / Фото: instagram.com/julikofficial

"Дорослий такий. Вже має кілька кубків і бореться ще за один! Тільки вперед", - замилував знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський вперше поділився рідкісними кадрами з новонародженим сином Оскаром і своєю дружиною Юлею.

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