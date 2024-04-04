Кэмерон ответил, будут ли британские военные в Украине

По его мнению, Киеву нужно помочь с вооружением.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отверг возможность отправки войск в Украину. В то же время отметил, что Киеву нужно дать больше оружия.

Об этом министр заявил в подкасте BBC Ukrainecast.

По его словам, "война будет проиграна, если союзники не вмешаются". Впрочем, на вопрос о том, должны ли западные страны отправлять войска в Украину, ответил: "Нет". Ведь, отмечает Кэмерон, ведь солдаты НАТО не должны становиться мишенью для российского диктатора Владимира Путина.

На следующей неделе британский дипломат в качестве главы МИД Британии совершит свой второй визит в США. Он будет призывать американский Конгресс оказать большую финансовую поддержку, которая "может изменить ход событий" в Украине.

"Если мы сможем получить эти деньги из конгресса США, если мы сможем предоставить Украине необходимое оружие, если мы сможем показать Путину, что он не может нас переждать и что Украина собирается дать отпор и отвоевать больше своей территории. Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре (речь идет о выборах президента США — Ред.), мы посмотрим на ситуацию в Украине и скажем: это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех", — заявил Кэмерон.

Также он подчеркнул необходимость того, чтобы все больше членов НАТО тратили 2% своего ВВП на оборону.

Напомним, что на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что войск США в Украине не будет – это не в их интересах. В то же время вопрос возможной отправки солдат отдельных западных стран должен решаться на уровне их правительств и НАТО.

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