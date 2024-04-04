Кемерон відповів, чи будуть британські військові в Україні

На його думку, Києву потрібно допомогти з озброєнням.

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відкинув можливість відправлення військ до України. Натомість наголосив на тому, що Києву потрібно дати більше зброї.

Про це міністр заявив у подкасті BBC Ukrainecast.

За його словами, "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться". Втім, на запитання про те, чи повинні західні країни відправляти війська до України, відповів: "Ні". Адже, наголошує Кемерон, солдати НАТО не повинні ставати мішенню для російського диктатора Володимира Путіна.

Наступного тижня британський дипломат, як очільник МЗС Британії, здійснить свій другий візит до США. Він закликатиме американський Конгрес надати більшу фінансову підтримку, яка "може змінити перебіг подій" в Україні.

"Якщо ми зможемо отримати ці гроші з Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати і що Україна збирається дати відсіч та відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (йдеться про вибори президента США – Ред.), ми подивимося на ситуацію в Україні і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", – заявив Кемерон.

Також він наголосив на необхідності того, щоб усе більше членів НАТО витрачали 2% свого ВВП на оборону.

Нагадаємо, днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що військ США в Україні не буде – це не в їхніх інтересах. Натомість питання можливого відправлення солдатів окремих західних країн має вирішуватися на рівні їхніх урядів і НАТО.

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