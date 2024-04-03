Війська США в Україні: Ентоні Блінкен зробив заяву

США не відправить своїх військ до України.

Військ Сполучених Штатів Америки в Україні не буде - це не в їхніх інтересах. Натомість питання можливого відправлення солдатів окремих західних країн має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1.

Він наголосив: "чітка" політика американського президента Джо Байдена полягає у тому, що військ його країни в Україні не буде.

"Для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників", - наголосив Блінкен.

Щодо ймовірності появи в Україні військових Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн, Блінкен сказав: "кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу".

За його словами, одночасно партнери мають необхідність підтримки України цього року і в майбутньому.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у своєму зверненні до Конгресу заявив, що американських солдатів немає на війні в Україні. Що більше - Київ не просить про це, натомість - дуже потребує допомоги в озброєнні. У Пентагоні також наголосили, що не будуть вводити свої війська до України.

До слова, іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела повідомило, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Вони контролюють виділене ЗСУ озброєння, а також проведення розвідувальних операцій і навчання.

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