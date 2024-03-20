Відправлення військових США до України: у Пентагоні зробили заяву

Сполучені Штати Америки не будуть вводити свої війська до України. Натомість Вашингтон надалі буде підтримувати країну у її боротьбі з агресією Російської Федерації.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер в інтерв’ю "Радіо Свобода".

З його слів, позиція озвучена президентом США Джо Байденом з цього приводу була дуже чіткою.

"Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі", - наголосив Райдер.

До слова, Джо Байден у своєму зверненні до Конгресу заявив, що американських солдатів немає на війні в Україні. Що більше - Київ не просить про це, натомість - дуже потребує допомоги в озброєнні.

Нагадаємо, днями іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела повідомило, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Вони контролюють виділене ЗСУ озброєння, а також проведення розвідувальних операцій і навчання.

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