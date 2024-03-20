Путін може оголосити в РФ масштабну мобілізацію: експерт назвав умову

Після "переобрання" Володимир Путін може оголосити масштабну мобілізацію. В цьому йому допоможе тиск на населення всередині Росії на тлі атак по території країни-агресорки.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Загалом маємо зробити один головний висновок останнього тижня роботи в цьому напрямку. Ми точно вже відпрацювали та побудували систему завдавання ударів по об'єктах ВПК і, найголовніше, нафтової галузі. Чим більше таких ударів буде, тим краще", – зауважив військовий експерт.

За його словами, людського ресурсу в агресора, на жаль, достатньо. На забій за свого диктатора росіяни завжди йшли справно.

"В обов'язковому порядку має наростати тиск на населення всередині Росії. ВУ цьому немає нічого нового в контексті військової тактики та стратегії. У Другій світовій війні була виведена формула щодо бомбардувань Німеччини, скільки населення треба викинути з домівок, щоб у Німеччині почався внутрішній злам", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, 20 березня безпілотники атакували російський Енгельс – як це прокоментували в Міноборони РФ.