Путин может объявить в РФ масштабную мобилизацию: эксперт назвал условие

После переизбрания Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию. В этом ему поможет давление на население внутри России на фоне атак по территории страны-агрессора.

Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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В общем мы должны сделать один главный вывод последней недели работы в этом направлении. Мы точно уже отработали и построили систему нанесения ударов по объектам ВПК и, самое главное, нефтяной отрасли. Чем больше таких ударов будет, тем лучше", – отметил военный эксперт.

По его словам, человеческого ресурса у агрессора, к сожалению, достаточно. На убой за своего диктатора россияне всегда шли исправно.

"В обязательном порядке должно нарастать давление на население внутри России. В этом нет ничего нового в контексте военной тактики и стратегии. Во Второй мировой войне была выведена формула по бомбардировкам Германии, сколько населения нужно выбросить из домов, чтобы в Германии начался внутренний излом", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Напомним, 20 марта беспилотники атаковали российский Энгельс – как это прокомментировали в Минобороны РФ.