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Курс валют на 20 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 марта. / Фото: Getty Images

Доллар и евро снова преодолевали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 марта. Стоимость доллара – 39,13 грн – на 16 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене 2 коп., а польский злотый снизился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,13 грн (+16 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,46 грн (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,82 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,80 – 39,30 грн
  • "ПУМБ" – 38,70 – 39,20 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,70 — 39,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,70 – 39,30 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,85 – 42,85 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,67 – 9,94 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн

Как сообщалось, в Минэкономики объяснили, на что уходят налоги украинцев. С начала действия военного положения в Украине налоговое законодательство претерпело ряд изменений и начало приспосабливаться к сегодняшним реалиям. Все средства идут на оборонные расходы.

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