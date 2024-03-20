Курс валют на 20 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро снова преодолевали в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 марта. Стоимость доллара – 39,13 грн – на 16 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене 2 коп., а польский злотый снизился на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,13 грн (+16 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,46 грн (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,82 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,80 – 39,30 грн
- "ПУМБ" – 38,70 – 39,20 грн
- "УкрСиббанк" — 38,70 — 39,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,70 – 39,30 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85 – 42,85 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
- "УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,67 – 9,94 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн
Как сообщалось, в Минэкономики объяснили, на что уходят налоги украинцев. С начала действия военного положения в Украине налоговое законодательство претерпело ряд изменений и начало приспосабливаться к сегодняшним реалиям. Все средства идут на оборонные расходы.