На что уходят налоги украинцев: в Минэкономики объяснили

С начала действия военного положения в Украине налоговое законодательство претерпело ряд изменений и начало приспосабливаться к сегодняшним реалиям. Все средства идут на оборонные расходы.

Об этом в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому сказал замминистра экономики Тарас Качка.

"Экономика работает, частный бизнес работает, экспорт осуществляется. У нас, соответственно, есть средства бизнеса, чтобы платить налоги. В этом году 1,6 трлн грн с хвостиком запланировано собрать налогов и сборов. Все они к копейке идут на оборонные расходы, без исключения. Оборонные расходы — это закупка оружия, содержание войска, в том числе питание, обмундирование и зарплата военным. Поэтому очевидно, что у нас 100% того, что у нас государство собирает самостоятельно, идет на фронт, на содержание войска", — сказал он.

Напомним, Гетманцев рассказал, какие изменения ждут ФЛПов и самозанятых по уплате налогов.

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