На що йдуть податки українців: у Мінекономіки пояснили 

Коштами, які країна може зібрати до бюджету самостійно, фінансуються оборона та безпека.

Від початку дії воєнного стану в Україні податкове законодавство зазнало низки змін та почало пристосовуватися до реалій сьогодення. Наразі всі кошти йдуть на оборонні видатки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському сказав заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Економіка працює, приватний бізнес працює, експорт здійснюється. У нас відповідно є кошти бізнесу, щоб платити податки. Цього року 1,6 трлн грн з хвостиком заплановано зібрати податків і зборів. Всі вони до копійки йдуть на оборонні видатки, без винятку. Оборонні видатки - це закупівля зброї, утримання війська, зокрема харчування, обмундирування і зарплата військовим. Тому очевидно, що в нас 100% того, що в нас держава збирає самостійно, йде на фронт, на утримання війська", - сказав він.

Нагадаємо, Гетманцев розповів, які зміни чекають на ФОПів і самозайнятих щодо сплати податків.

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