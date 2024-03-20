Россияне обстреляли Днепропетровщину: пятеро пострадавших

В результате атаки повреждены дома людей.
Ночью 20 марта российская оккупационная армия атаковала Синельниковский район на Днепропетровщине. Пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ночью громко было в Синельниковском районе. От вражеской атаки, предварительно, пострадали пять человек. Среди них — семья, дом которой разбили оккупанты", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, ранения получили брат с сестрой, которым 12 и 19 лет, а также их 57-летний отец. Человек находится в состоянии средней тяжести. Также травмирована 47-летняя женщина, состояние которой тяжелое. Все четверо пострадавших находятся в больнице.
Также сообщается, что на пораженной территории повреждены дома. В настоящее время эта информация уточняется.
Как сообщалось, россияне под Херсоном расстреляли троих мирных украинцев. Инцидент произошел в оккупированном селе Коханы.