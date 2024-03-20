Россияне обстреляли Днепропетровщину: пятеро пострадавших

Ночью 20 марта российская оккупационная армия атаковала Синельниковский район на Днепропетровщине. Пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью громко было в Синельниковском районе. От вражеской атаки, предварительно, пострадали пять человек. Среди них — семья, дом которой разбили оккупанты", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, ранения получили брат с сестрой, которым 12 и 19 лет, а также их 57-летний отец. Человек находится в состоянии средней тяжести. Также травмирована 47-летняя женщина, состояние которой тяжелое. Все четверо пострадавших находятся в больнице.

Также сообщается, что на пораженной территории повреждены дома. В настоящее время эта информация уточняется.

Как сообщалось, россияне под Херсоном расстреляли троих мирных украинцев. Инцидент произошел в оккупированном селе Коханы.

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