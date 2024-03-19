Россияне месяц не выводили в Черное море ракетоносители: детали

Российская оккупационная армия ровно месяц не выводила на боевое дежурство в Черном море ракетоносители. Кроме того, две недели другие суда не проводили патрулирование в морской акватории.

Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Время от времени появляются патрульные катера, которые поправляют новые заграждения. Это говорит о том, что они, очевидно, нарабатывают будущий план. То, что они постоянно там не будут оставаться – это понятно, какие-то действия будут применять", — рассказала она.

По ее словам, оккупанты осуществляют одиночные, точечные ракетные удары, чтобы разведать позиции Сил обороны на юге. В том числе и работа систем ПВО.

"Вчера по Запорожской области направили ракету из самолета тактической авиации. Это снова было испытание систем защиты, систем ПВО, в частности. В Херсоне враг продолжал обстрелы. Прошлая ночь была сравнительно более спокойной, если сравнивать с другими, когда мы слышали много взрывов. Но этой ночью враг сосредоточился на другом — он собирал информацию из акватории Черного моря, запуская разведывательные БПЛА", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк рассказала об армии агрессорки России , которая не отказалась от массированных ракетных ударов по Украине. Пауза же, вероятно, была связана с выборами президента в РФ.

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