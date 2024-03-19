Росіяни місяць не виводили до Чорного моря ракетоносії: деталі

Російська окупаційна армія рівно місяць не виводила на бойове чергування у Чорному морі ракетоносії. Крім того, два тижні інші судна не проводили патрулювання в морській акваторії.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Час від часу з'являються патрульні катери, які поправляють понові загородження. Це говорить про те, що вони, очевидно, напрацьовують майбутній план. Те, що вони постійно там не будуть залишатися - це зрозуміло, якісь дії будуть застосовувати", - розповіла вона.

За її словами, окупанти здійснюють поодинокі, точкові ракетні удари, аби розвідати позиції Сил оборони на півдні. Зокрема, й роботу систем ППО.

"Вчора по Запорізькій області спрямували ракету з літака тактичної авіації. Це знову було випробовування систем захисту, систем ППО, зокрема. У Херсоні ворог продовжував обстріли. Минула ніч була порівняно більш спокійною, якщо порівнювати з іншими, коли ми чули багато вибухів. Але цієї ночі ворог зосередився на іншому - він збирав інформацію з акваторії Чорного моря, запускаючи розвідувальні БпЛА", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Гуменюк розповіла про армія агресорки Росії не відмовилась від масованих ракетних ударів по Україні. Пауза ж, ймовірно, була пов’язана з "виборами" президента в РФ.

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