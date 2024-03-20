Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 20 марта

Сегодня, 20 марта, на Украине ожидается дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По всей стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов восточных областей, а ночью и Киевской и Житомирской без существенных осадков.

В южных и западных областях по утрам местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +3 до -2°С, днем +3...8°С. В юго-восточной части и Закарпатье прогнозируют +7...12°С.

В Карпатах снег, днем около 0°С.

Погода в Киеве и области облачно с прояснениями. В Киевской области днем будет дождь. Температура там достигнет +3...8°С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Киеве потеплеет до +5...7°С.

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