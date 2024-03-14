В Украину идет потепление: прогноз погоды до конца недели

В Украине изменится погода. После незначительного похолодания вернется тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, пятница, 15 марта, ожидается самой теплой в западных областях. Там прогнозируют до +9...14°С.

На юге Украины градусы ожидаются более сдержанными. Там будет +8…11°С.

"В большинстве областей температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6...9 градусов. 15 марта осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке — дождь, где свежее, с мокрым снегом. На севере без существенных осадков. На западе завтра даже с божьей коровкой", — написала она.

В Киеве 15 марта осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь +1...3°С, завтра днем ожидается +6...8°С.

В воскресенье потеплеет в большинстве областей, однако в западных областях 17 марта наоборот – станет холоднее и пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составляла 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

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