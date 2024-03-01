Когда весеннее равноденствие в 2024 году: точная дата, традиции и народные приметы

Именно с этого дня мировой день становится длиннее. Что такое весеннее равноденствие с научной точки зрения и какие традиции существовали у наших предков?

В старину день весеннего равноденствия ассоциировался с приходом настоящей весны. Поэтому наши предки встречали этот праздник с особой теплотой. Считалось, что именно в этот день природа просыпается от зимнего сна, тьма постепенно отступает, а дни становятся длиннее.

Когда весеннее равноденствие в 2024 году: точная дата

2024 день весеннего равноденствия придет 20 марта в 23:24 по киевскому времени. В этот момент Солнце пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное. Таким образом, день будет равен ночи.

Что такое весеннее равноденствие с научной точки зрения

Это астрономический момент, когда продолжительность дня и продолжительность ночи становятся равными. Ежегодно происходит два равноденствия – весеннее (между 19 и 21 марта) – когда в северном полушарии мы вступаем в летнее время, и осеннее (между 21 и 24 сентября) – когда мы переходим в осенне-зимний период.

С практической точки зрения весеннее равноденствие совпадает с первым днем весны в григорианском календаре. Весеннее равноденствие достаточно редко выпадает на 21 марта. Последний раз это произошло в 2007 году и снова произойдет в 2102 году.

Отметим, что через несколько дней после весеннего равноденствия украинцы также перейдут на летнее время.

История и традиции весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия: история и традиции / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Праздник был очень важным для украинцев, поэтому праздновали его с особым размахом. Утром хозяйки выпекали печенье, которое имело форму жаворонков, украшали сахарным сиропом.

Первое лакомство во времена язычества отдавали Медвежьему богу. Это делалось, чтобы задобрить божество. Верили, что тогда хищники не будут нападать на мужчин во время охоты.

После обеда все шли на ярмарку. Там пели, танцевали, развлекались в играх. Самыми популярными были перетягивание каната, прыжки через городки или костры. Существовало поверье, что победителей сама природа будет защищать от темных сил.

К вечеру на площади города или села жгли костер. Считалось, что высокое и яркое пламя является залогом сытного и счастливого рока. Завершали день весеннего равноденствия наши предки тем, что катили с горы в реку горящие колеса, являвшиеся символом Солнца.

Как празднуют день весеннего равноденствия другие народы мира

В Индии день весеннего равноденствия обычно совпадает с фестивалем красок. На городских площадях собираются представители всех каст, поют и танцуют, а затем осыпают друг друга цветными порошками, изготавливаемыми из специальных специй.

Японцы в день весеннего равноденствия чтят покойников. Во главу угла в доме ставят фотографию тех родных, которые уже умерли, а затем устраивают поминальные обеды.

В Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Афганистане и других странах весеннее равноденствие — государственный праздник. Это – Новый год. По традиции люди просят друг у друга прощения, отдают долги и весело празднуют.

В Мексике принято ехать в бывшую столицу цивилизации Майя (Чичен-Ицу), ведь там устраивают театральные представления, радуются весеннему солнцу и теплу.

Гадание в день весеннего равноденствия

Гадание в день весеннего равноденствия / Фото: Pexels

Наши предки считали волшебным, а потому после захода Солнца молодые девушки начинали гадать на любовь и судьбу.

Существовала традиция выпекать пряники, добавляя в сырое тесто разные предметы (кольцо — свадьбу, бусинка — беременность, серьги — встреча с суженым и т.д.). С каким предметом девушка вытаскивала готовый пряник, то и ждало ее в будущем.

Также было популярно гадание со свечой. Девушка садилась в кресло, расслаблялась и зажигала свечу. Глядя на пламя, пыталась представить жизнь, о которой она мечтает. Считалось, что именно в этот день судьба точно вас услышит.

А чтобы узнать имя будущего мужа, девушки писали разные имена на клочках бумаги, клали их под подушку. Утром, не проронив ни слова, вытаскивали один лист. Какое имя вытащили – так будет зовут суженого.

Народные приметы

Наши предки заметили, если 20 марта мороз, то вся весна будет холодной. А если тепло, то в ближайшие 40 дней будет такая же погода.

Если увидеть стаю птиц, летящих высоко в небе, урожай зерновых будет богатым.

Очень важно простить все образы, отогнать негатив из мыслей, тогда природа будет хорошей в течение всего года.

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