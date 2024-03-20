В Белгородской области появятся блокпосты: что там происходит

Их планируют разместить в районах, подвергающихся обстрелам.

С 20 марта на территории Белгородской области Российской Федерации будет ограничен въезд в ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что решение об ограничении движения было принято в рамках "разработки дополнительных мер безопасности жителей Грайворонского городского округа".

По словам Гладкова, въезд ограничат на территории Козинки, Горы-Подол, Глотово, Грайворона, Новостроек-Первой, Новостроек-Второй и Безымянного.

"Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, Пограничной службы Министерства обороны и администрации", — пояснил он.

Гладков заявил, что будет определен порядок посещения людьми своих жилых домов, чтобы те могли ухаживать за хозяйством. За это будут отвечать глава управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев и глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

"Будем обеспечивать безопасный проход в то время, пока не будет обстрелов до места расположения дома и обратно", — уточнил губернатор.

Напомним, в Белгороде постоянно происходят обстрелы. В частности, россияне 19 марта в очередной раз заявили о работе ПВО в Белгородской области. Сообщается, что якобы были сбиты 11 воздушных целей.

Кроме того, глава штаба РДК Александр "Фортуна" сообщил, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с врагом в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы.

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