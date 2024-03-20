У Бєлгородській області з'являться блокпости: що там відбувається

Їх планують розмістити у районах, які зазнають обстрілів.

Від 20 березня на території Бєлгородської області Російської Федерації буде обмежено в'їзд до низки населених пунктів.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Глава регіону заявив, що рішення про обмеження руху ухвалили в межах "розроблення додаткових заходів безпеки жителів Грайворонського міського округу".

Зі слів Гладкова, в'їзд обмежать на території Козинки, Гори-Поділ, Глотове, Грайворона, Новостроївки-Першої, Новостроївки-Другої та Безіменого.

"Це означає, що будуть поставлені пости, де будуть присутні співробітники МВС, Росгвардії, Прикордонної служби Міністерства оборони та адміністрації", — пояснив він.

Гладков заявив, що буде визначено порядок відвідування людьми своїх житлових будинків, щоб ті могли доглядати за господарством. За це відповідатимуть очільник управління регіональної безпеки Бєлгородської області Євген Воробйов і очільник Грайворонського округу Геннадій Бондарєв.

"Забезпечуватимемо безпечний прохід у той час, поки не буде обстрілів до місця розташування будинку і назад", — уточнив губернатор.

Нагадаємо, у Бєлгороді постійно відбуваються обстріли. Зокрема, росіяни 19 березня вкотре заявили про роботу ППО у Бєлгородській області. Повідомляється, що нібито було збито 11 повітряних цілей.

Крім того, очільник штабу РДК Олександр "Фортуна" повідомив, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з ворогом у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви.

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