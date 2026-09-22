На фронті ліквідували ексмера Бєлгорода, який пішов на СВО після гучного вироку

Костянтин Полежаєв. / © ASTRA

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На фронті ліквідували колишнього мера російського Бєлгорода 53-річного Костянтина Полежаєва. Він перебував на посаді упродовж 2015–2019 років.

Про це повідомили росЗМІ.

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У Z-Телеграм-каналів повідомляв, що Полежаєв служив у білгородському підрозділі «БАРС» та загинув внаслідок удару безпілотника на території області.

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Своєю чергою «Фонарь» писав, що той нібито служив у 1-му ударно-штурмовому батальйоні 272-го мотострілецького полку, а знищено його було не на території Білгородської області.

За інформацією ресурсу Shot пише, що Полежаєв зазнав поранень внаслідок удару безпілотника і його не вдалося врятувати.

Зауважимо, що 2024-го Полежаєва засудили до п’яти років колонії у справі про хабарі на суму 18 млн рублів. Він свою провину визнав. Втім, ще до оголошення вироку уклав контракт із Міноборони РФ та вирушив на так звану СВО, аби «спокутувати провину перед суспільством».

Зауважимо, опозиційне видання «Пепел» повідомляло, що ексчиновник не був на війні, а перебуває в загоні мобілізаційного резерву «БАРС». Видання стверджувало, що Полежаєв служить лише номінально, а насправді проводить час удома із сім’єю.

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Нагадаємо, Кремль просуває ветеранів війни проти України у владу. Financial Times пише про те, що близько 50 учасників СВО мають увійти до нового складу Держдуми після парламентських виборів. Їх просувають як частину так званої «нової еліти», яка має посилити підтримку війни та водночас залишатися під контролем влади.

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