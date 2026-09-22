Коли зрізати капусту: що робити з корінням / © Pixabay

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Збір урожаю капусти — це не лише зрізати качани й винести їх із городу. Після завершення роботи на грядці залишається велика кількість листя, качанів і коріння, які не варто залишати без уваги. Саме рослинні рештки можуть стати місцем зимівлі шкідників і джерелом інфекції для майбутніх насаджень.

Як правильно зрізати качани капусти

Качани зрізають гострим чистим ножем, залишаючи невеликий відрізок качана та кілька зовнішніх листків. Робити це краще в суху погоду, коли рослини не вкриті росою чи дощовою вологою. Після збору врожаю грядку бажано одразу оглянути й прибрати залишки рослин.

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Якщо капуста була здоровою, рослинні рештки можна подрібнити та використати для компостування або закопати в ґрунт. Подрібнення прискорює їхнє розкладання, оскільки мікроорганізмам легше працювати з дрібними частинами. Фахівці також рекомендують своєчасно прибирати рештки капустяних культур після завершення збору врожаю, адже вони можуть бути місцем для зимівлі шкідників.

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Що робити з корінням після зрізання качанів

Здорове коріння не обов’язково викидати. Якщо рослини не мали ознак хвороб чи сильного ураження шкідниками, коріння можна витягнути із землі, подрібнити разом із надземними рештками й відправити в компост або закопати в ґрунт для подальшого розкладання.

А хворі рослини разом із корінням краще прибрати з городу. Це особливо важливо, якщо на капусті були ознаки чорної гнилі, гнилі коренів, сильного в’янення або інших захворювань. Залишати такі рештки на грядці небажано, оскільки частина збудників здатна зберігатися в рослинному матеріалі та ґрунті.

Після роботи з хворими рослинами варто очистити інструменти, особливо якщо ними планується працювати на інших грядках.

Чому не варто залишати капустяні рештки на грядці до весни

Старе листя, качани та коріння можуть стати укриттям для шкідників, зокрема тих, які зимують поблизу капустяних культур. Тому після завершення збору врожаю грядку краще очистити, а наступного сезону не садити капусту та інші рослини родини капустяних на тому самому місці.

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Для здорової капусти рослинні рештки можна подрібнити та компостувати. Якщо ж рослини були заражені, їх краще не залишати на грядці та не використовувати в звичайному домашньому компості. Саме санітарне очищення ділянки після врожаю є одним із простих способів зменшити кількість збудників хвороб і шкідників наступного року.

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