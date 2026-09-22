Як замаринувати виноград гарячим і холодним способом: два прості рецепти

Маринований виноград

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Маринований виноград можна приготувати двома способами — гарячим із консервацією та холодним без консервації. У першому випадку ягоди спочатку прогрівають окропом, а потім заливають гарячим маринадом і банки закатують. У другому виноград заливають холодною питною водою з оцтом і спеціями, закривають капроновою кришкою та зберігають у холодильнику.

Для обох способів підходять столові сорти винограду — зелені, рожеві або темні. Головне, щоб ягоди були стиглими, щільними та не перезрілими.

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Який виноград вибрати для маринування

Виноград добре вимийте та відокремте ягоди від грон. Для маринування краще відібрати найбільші, щільні та неушкоджені ягоди.

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Хвостики можна обережно обірвати. Якщо разом із плодоніжкою пошкоджується сама ягода, краще зрізати її ножицями.

Для гарячого способу зручно використовувати півлітрові банки. Перед цим банки потрібно добре вимити, висушити та наповнити виноградом.

Маринований виноград із консервацією: гарячий спосіб

Цей варіант передбачає дві гарячі заливки. Спочатку виноград прогрівають окропом, а потім воду зливають і наповнюють банки киплячим маринадом. Після цього банки закатують.

Пропорції маринаду розраховані на 1 літр води. На одну півлітрову банку потрібно приблизно 250 мл маринаду.

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Інгредієнти для маринаду на 1 літр води

вода — 1 л;

цукор — 150 г;

сіль — ½ чайної ложки без гірки;

кориця — приблизно ¼ чайної ложки;

яблучний оцет 6% — 80 мл.

Якщо використовуєте 9% столовий оцет, його потрібно 50 мл.

У кожну півлітрову банку також додають шматочок перцю чилі або 5 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю та 2 гвоздики.

Як замаринувати виноград гарячим способом

Наповніть чисті сухі банки підготовленим виноградом. Залийте ягоди окропом, накрийте банки кришками та рушником і залиште приблизно на 10 хвилин, щоб виноград і банки добре прогрілися.

Тим часом приготуйте маринад. У 1 літр води додайте 150 г цукру, половину чайної ложки солі без гірки та приблизно чверть чайної ложки кориці. Доведіть до кипіння, а наприкінці додайте 80 мл 6% яблучного оцту. Якщо використовуєте 9% столовий оцет, додайте 50 мл.

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Воду, якою прогрівався виноград, злийте. У кожну банку покладіть шматочок чилі або чорний перець, а також духмяний перець і гвоздику.

Залийте виноград киплячим маринадом, закатайте банки, переверніть їх на кришки та укутайте. За рецептом після охолодження таку заготівлю прибирають на зберігання.

Холодний спосіб — маринований виноград без консервації

Другий спосіб простіший і не передбачає гарячої заливки та закатування. Виноград заливають холодною питною водою з оцтом, сіллю та прянощами, після чого він маринується в холодильнику.

Наповніть чисту банку виноградом. Додайте кілька шматочків перцю чилі, 2 гвоздики та 2 горошини духмяного перцю. За бажанням можна додати лавровий лист або трохи сушеного розмарину. Інші прянощі також можна вибирати на свій смак.

Додайте приблизно 1 чайну ложку гірчиці в зернах та 1 чайну ложку звичайної кухонної солі з невеликою гіркою. За рецептом використовують не йодовану і не морську, а звичайну кухонну сіль. Потім влийте 30 мл яблучного оцту. Якщо використовуєте 9% столовий оцет, потрібно 20 мл.

Залийте все холодною питною водою до верху банки, закрийте звичайною капроновою кришкою та поставте в холодильник.

Коли можна куштувати виноград холодного маринування

Виноград, приготовлений холодним способом без консервації, потрібно витримати в холодильнику приблизно 3–4 тижні. Після цього його можна куштувати.

Як стверджують автори рецепту смак такого винограду помітно відрізняється від варіанта з гарячим маринадом. Тому спочатку можна зробити одну-дві банки холодним способом і порівняти обидва варіанти.

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