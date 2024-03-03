Какая будет погода в марте: синоптик сделала прогноз

После середины месяца весна все равно "возьмет" свое.

Понедельник, 4 марта, в Украине будет с умеренной или высокой температурой воздуха: в течение дня +7 – +11 градусов, на западе +10 +15 градусов.

Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

"Весна всегда отличается нестабильным характером. Мартовские гормоны юности играют", – отметила она.

Что известно о погоде на март

4 марта будет дождь почти во всех западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой. На остальной территории Украины все еще будет преобладать сухая погода. В Киеве без осадков, около +7 градусов.

С 6 по 9 марта будет наблюдаться похолодание, а после – нас ждет потепление.

На экваторе месяца, с 12 по 15 марта, предупреждают об очередном похолодании.

Со временем всюду будет теплеть.

"Как видите, неделя будет меняющейся, не прячьте теплые куртки и особенно шапки – еще и померзнем немного и мокрого снега увидим. Но весна все равно берет свое – нежной зеленью, прозрачным воздухом, веселыми птичками, деловыми котами, ивовыми котиками и парниковой редиской", – заверила Диденко.

Ранее сообщалось, какой будет погода 3 марта.

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