Ночью подморозит, а днем – до +11°: какой будет погода в Украине 3 марта

На Закарпатье, Прикарпатье и на Волыни ожидаются дожди.
В Украине в воскресенье, 3 марта, ожидается переменная облачность. В Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в западных областях и южной части ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
Погода в Киеве и области
В Киевской области 3 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.
В Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Прогноз погоды на март
Украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Так, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и надевать легкие наряды рано. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.
Читайте также: