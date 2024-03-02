Ночью подморозит, а днем – до +11°: какой будет погода в Украине 3 марта

На Закарпатье, Прикарпатье и на Волыни ожидаются дожди.

В Украине в воскресенье, 3 марта, ожидается переменная облачность. В Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в западных областях и южной части ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 3 марта. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области 3 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на март

Украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Так, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и надевать легкие наряды рано. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.

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