Вночі підморозить, а вдень – до +11°: якою буде погода в Україні 3 березня

На Закарпатті, Прикарпатті і на Волині очікуються дощі.

В Україні у неділю, 3 березня, очікується мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у західних областях та південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Прогноз погоди на 3 березня / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

На Київщині 3 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Прогноз погоди на березень

Українські синоптики повідомили про погоду в березні. Так, за інформацією Укргідрометцентру нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання зарано. В березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово.

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