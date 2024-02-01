Коли закінчиться війна: карпатська мольфарка назвала місяці (відео)

Україна переможе у війні у війні вже цього року. Це буде кінець весни-початок літа.

Про це кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах.

"Війна мала би десь в травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Усе буде добре. (Інші) держави поможуть. Україна мала би процвітати... Так мені здається, що мали би Крим повернути... Повернеться все на Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Перемога у війні, а ще голод! Що побачила карпатська мольфарка в майбутньому України?".

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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