"Шахтар" оголосив про підписання ще одного зимового новачка

Донецький "Шахтар" оформив трансфер оборонця тбіліського "Динамо" Луки Лацабідзе.

Як повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних", 19-річний грузинський футболіст підписав з чемпіоном України контракт на 5 років – до 31 грудня 2028-го.

За інформацією порталу Transfermarkt, перехід Лацабідзе обійшовся "гірникам" у 700 тисяч євро.

Лацабідзе є вихованцем академії "Динамо" (Тбілісі). За молодіжний склад провів 22 матчі в Лізі Еровнулі 2, за головну команду дебютував 5 червня 2023 року й відіграв 2 матчі в чемпіонаті Грузії. Від 2020 року регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії.

Додамо, що за донецький клуб вже виступають двоє грузинських захисників – Гіоргі Гочолейшвілі та Іраклі Азаров.

Зазначимо, що Лацабідзе став третім новачком "помаранчево-чорних" у нинішнє зимове трансферне вікно. Раніше "Шахтар" оголосив про підписання 21-річного бразильського вінгера "Палмейраса" Кевіна та купив 20-річного бразильського півзахисника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Нагадаємо, на зимову паузу "Шахтар" пішов на четвертому місці в чемпіонаті України, набравши 31 бал після 15 поєдинків. За втраченими очками підопічні Маріно Пушича разом з "Динамо" лідирують в УПЛ.

Перші офіційні матчі нового року "гірники" зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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