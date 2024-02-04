Росіяни на окупованих територіях планують навчати дітей збирати дрони

Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях готуються ввеси модуль технологій БпЛА на уроках праці для дітей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що відповідний модуль буде присвячено вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях. Також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

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"Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", - мовиться у повідомленні.

Ворог таким чином вчергове порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях.

Нагадаємо, у Росії сформували новий спеціальний штурмовий загін "Шторм гладіатор" із завербованих на війну проти України ув’язнених.

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