У Британії 95-річний чоловік здобув ступінь магістра

Магістерський курс також допоміг йому зайняти розум після втрати дружини.

У Британії 95-річний Девід Марджот закінчив Кінгстонський університет зі ступенем магістра сучасної європейської філософії. Ба більше, пенсіонер не збирається не цьому зупинятися та має намір вступити на ще один курс.

Про це пише Kingston Nub News.

Зазначається, що чоловік став одним з найстаріших людей, яка коли-небудь випускалася з британського університету. Наразі чинним рекордсменом є 96-річний Арчі Вайт, який закінчив Брайтонський університет у 2021 році.

Девід Марджот отримав бурхливі овації однокурсників і глядачів, коли він перетинав сцену, щоб отримати диплом. На випускному його супроводжували син і зять.

Також читайте В Міненерго розповіли, які області Росія обрала для атак

"Це була важка робота, моя пам’ять вже не така, як раніше, але мені пощастило мати вчителів світового рівня, і це був дуже позитивний досвід. Я вважаю, що важливо завжди кидати собі виклик, навіть коли ви старієте", – сказав випускник.

Чоловік, який отримав диплом, за фахом – психіатр, кваліфікацію лікаря отримав 1952 року. Утім, вирішив повернутися до освіти, щоб зрозуміти більше про філософію та як нові знання можна застосувати в сучасній професії.

Магістерський курс також допоміг йому зайняти розум після втрати дружини, яка померла після 65 років шлюбу.

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів, що до кінця лютого 2024 року має відбутися обʼєднання пʼяти або шести університетів. Передбачено приєднання слабких закладів до більш потужних.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.