Як правильно варити сочевицю: зелену, оранжеву, червону, чорну

Чому потрібно їсти сочевицю

За вмістом білка вона на другому місці після соєвих бобів.

В ній багато корисних вітамінів, мінералів, білка і клітковини, а також немає глютену.

Калій в складі сочевиці нормалізує кров’яний тиск, фолієва кислота захищає серце, а залізо допомагає боротися з анемією.

Сочевиця містить багато магнію, нестача якого негативно позначається на якості сну.

Селен знижує ризик пухлин прямої кишки, простати, легенів, сечового міхура, шкіри та шлунку.

Зараз у продажу можна знайти різні види сочевиці: червону, коричневу, чорну, жовту, зелену та інші.

Як та скільки часу варити сочевицю різного кольору

Перед варінням сочевицю необхідно перебрати, якщо потрібно та ретельно промити.

Замочування прискорює процес варіння. Але сочевиця і так вариться досить швидко, тому замочування втрачає сенс.

Сочевицю заливають холодною водою, варять на середньому вогні, а після закипання – на повільному. Сочевиця може "втекти", тому закривати кришкою її не потрібно. Потрібно періодично помішувати.

Найшвидше вариться червона сочевиця протягом 10-15 хвилин. Саме тому її часто використовують для приготування крем-супів, каш, запіканки. Для приготування гарніру на 200 г червоної сочевиці взяти 400 мл води, воно вийде густим та м'яким.

протягом 10-15 хвилин. Саме тому її часто використовують для приготування крем-супів, каш, запіканки. Для приготування гарніру на 200 г червоної сочевиці взяти 400 мл води, воно вийде густим та м'яким. Зелена, коричнева і чорна сочевиця не розвалюються, добре тримають форму. Тому така сочевиця ідеально підходить для салатів, гарнірів і рагу.

Для приготування коричневої сочевиці на гарнір або салату її слід засипати сочеивцю в каструлю з водою у співвідношенні 1:2 і поставити на вогонь. Довести до закипання, посолити, зменшити вогонь і варити на повільному вогні до готовності сочевиці. Вода має вбратися в сочевицю вся. Якщо води не вистачило, долити ще трохи. Часу на приготування коричневої сочевиці знадобиться більше – від 25 до 40 хвилин. Все залежить від того, в якій страві вона використовується, і як ви любите.

на гарнір або салату її слід засипати сочеивцю в каструлю з водою у співвідношенні 1:2 і поставити на вогонь. Довести до закипання, посолити, зменшити вогонь і варити на повільному вогні до готовності сочевиці. Вода має вбратися в сочевицю вся. Якщо води не вистачило, долити ще трохи. Часу на приготування коричневої сочевиці знадобиться більше – від 25 до 40 хвилин. Все залежить від того, в якій страві вона використовується, і як ви любите. Підхід до приготування звичайної зеленої сочевиці нічим не відрізняється від коричневої. А ось зелена сочевиця з Пюї відрізняється від звичайної зеленої сочевиці навіть на вигляд. З зеленої сочевиці з Пюї можна зварити суп, не побоюючись, що він перетвориться на кашу, а для салатів і гарнірів ці боби зовсім ідеальні. Щоб зварити таку сочевицю потрібно в каструлю налити достатньо води, щоб сочевиця була повністю покрита. Довести воду до закипання, зменшити вогонь і варити сочевицю до готовності 25–30 хвилин. Коли зелена сочевиця буде готова — злити воду.

нічим не відрізняється від коричневої. А ось зелена сочевиця з Пюї відрізняється від звичайної зеленої сочевиці навіть на вигляд. З зеленої сочевиці з Пюї можна зварити суп, не побоюючись, що він перетвориться на кашу, а для салатів і гарнірів ці боби зовсім ідеальні. Щоб зварити таку сочевицю потрібно в каструлю налити достатньо води, щоб сочевиця була повністю покрита. Довести воду до закипання, зменшити вогонь і варити сочевицю до готовності 25–30 хвилин. Коли зелена сочевиця буде готова — злити воду. Чорну сочевицю потрібно залити водою у розрахунку 1:2, посолити та варити на повільному вогні до готовності сочевиці – 20–25 хвилин. При необхідності доливати воду. Або ж зварити у великій кількості підсоленої води до готовності та злити зайву воду.

Коли солити сочевицю? Іноді можна почути, що солити сочевицю потрібно після готовності. Насправді зварені в солоній воді боби набагато смачніші.

Сочевиця добре поєднується з рослинною олією та вершковим маслом. Зі спецій сочевиця добре поєднується з імбиром, каррі, перцем чилі, чорним, запашним перцем.

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