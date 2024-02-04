Навіщо КНДР віддає ракети Росії: військовий експерт пояснив

Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї. За словами військового експерта Олега Жданова, Китай може постачати компоненти для цих ракет.

У коментарі сайту ТСН.ua він припустив, що Північна Корея надає ракети Російській Федерації ракети на вимогу Китаю.

“Тому що Північна Корея, її лідер Кім Чин Ин, заявляє, що вони готуються до війни. Віддають накази у прямому ефірі і військово-промисловому комплексу, і армії своєї країни — щоб вони готувалися до війни. Заявляє, що Північна Корея не буде уникати війни з Південною Кореєю, а буде навпаки використовувати будь-який шанс розпочати цю війну і перемогти в ній. І тут він віддає ракети і боєприпаси — мільйон снарядів вже віддав, зараз ракети віддає. Я думаю, що тільки під гарантії Китаю, що він або поставить замість них свої власні ракети, або надасть все необхідне для того, щоб відновити їх наявність в самій Північній Кореї”, — каже військовий експерт.

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Ми не можемо оцінити чи прогнозувати, скільки ракет КНДР передала чи планує передати Росії, розповів Олег Жданов.

“Можемо тільки гадати на кавовій гущі. Що стосується способу передачі, нагадаю, що у Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з Російською Федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. На сьогоднішній день, до речі, за даними британської розвідки, військово-технічне майно передається в основному морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть в Російську Федерацію”, — каже військовий експерт.

На його думку, Росія, найімовірніше, випробовує корейські ракети на придатність їхнього застосування для Збройних сил.

“Якщо Росія домовиться з Китаєм, то буде дана команда, і Північна Корея може дати 10-20-100 ракет — важко уявити, скільки їх”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін погрожує новим наступом Україні. Він заявив, що збирається “демілітаризувати” її на таку відстань, щоб до РФ не діставала далекобійна зброя.

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