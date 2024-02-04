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Ці українські прізвища давали справжнім біднякам

Ці українські прізвища давали справжнім біднякам

Походження українських прізвищ

Носії цих прізвищ не мали будинку, взуття та одягу

Кожне українське прізвище має свою історію та походження, колись воно щось означало — чи то місце проживання, становище в суспільстві, риси чи характер людини. Деякі прізвища давали заможним українцям, багатіям, а деякі — біднякам. А що в давнину характеризувало бідняцтво — відсутність грошей та майна, яке проявлялося у відсутності житла, одягу, взуття.

Інформацію про такі прізвища, їх походження можна знайти на сайті "Рідні"

Босенко, Босій, Босак – носії цього прізвища  ходили босими, бо не мали навіть взуття.

Походження прізвищ / ©
Походження прізвищ

Бурлаками називали тих, у кого нічого не було - безпритульних, безземельних, безрідних, вічних наймитів.

Походження прізвищ / ©
Походження прізвищ

Гета, Гетало, Гетенко – так колись говорили про стареньку і замучену працею конячку.  Власника такої тварини також могли так називати. 

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Голик, Голиш, Голяк – це прізвище могли давати зовсім бідній людині. 

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Дерновий – носії такого прізвища могли бути дуже бідними і жити у землянці, вкритій дерном.

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Капара —  походить від слова "капарити", тобто жити убого, у злиднях.

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Кубрак, Кубраков – так говорили про бідолаху, якому не таланило по життю.

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Нетяга — так у давнину називали козацьку голоту.

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Нечволод — деякі експерти стверджують, що це прізвище отримували колись люди благородні, але збіднілі, які втратили майно.  

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