Ці українські прізвища давали справжнім біднякам

Носії цих прізвищ не мали будинку, взуття та одягу
Кожне українське прізвище має свою історію та походження, колись воно щось означало — чи то місце проживання, становище в суспільстві, риси чи характер людини. Деякі прізвища давали заможним українцям, багатіям, а деякі — біднякам. А що в давнину характеризувало бідняцтво — відсутність грошей та майна, яке проявлялося у відсутності житла, одягу, взуття.
Інформацію про такі прізвища, їх походження можна знайти на сайті "Рідні"
Босенко, Босій, Босак – носії цього прізвища ходили босими, бо не мали навіть взуття.
Бурлаками називали тих, у кого нічого не було - безпритульних, безземельних, безрідних, вічних наймитів.
Гета, Гетало, Гетенко – так колись говорили про стареньку і замучену працею конячку. Власника такої тварини також могли так називати.
Голик, Голиш, Голяк – це прізвище могли давати зовсім бідній людині.
Дерновий – носії такого прізвища могли бути дуже бідними і жити у землянці, вкритій дерном.
Капара — походить від слова "капарити", тобто жити убого, у злиднях.
Кубрак, Кубраков – так говорили про бідолаху, якому не таланило по життю.
Нетяга — так у давнину називали козацьку голоту.
Нечволод — деякі експерти стверджують, що це прізвище отримували колись люди благородні, але збіднілі, які втратили майно.
Читайте також: