Ці українські прізвища давали справжнім біднякам

Носії цих прізвищ не мали будинку, взуття та одягу

Кожне українське прізвище має свою історію та походження, колись воно щось означало — чи то місце проживання, становище в суспільстві, риси чи характер людини. Деякі прізвища давали заможним українцям, багатіям, а деякі — біднякам. А що в давнину характеризувало бідняцтво — відсутність грошей та майна, яке проявлялося у відсутності житла, одягу, взуття.

Інформацію про такі прізвища, їх походження можна знайти на сайті "Рідні"

Босенко, Босій, Босак – носії цього прізвища ходили босими, бо не мали навіть взуття.

Походження прізвищ

Бурлаками називали тих, у кого нічого не було - безпритульних, безземельних, безрідних, вічних наймитів.

Походження прізвищ

Гета, Гетало, Гетенко – так колись говорили про стареньку і замучену працею конячку. Власника такої тварини також могли так називати.

Голик, Голиш, Голяк – це прізвище могли давати зовсім бідній людині.

Дерновий – носії такого прізвища могли бути дуже бідними і жити у землянці, вкритій дерном.

Капара — походить від слова "капарити", тобто жити убого, у злиднях.

Кубрак, Кубраков – так говорили про бідолаху, якому не таланило по життю.

Нетяга — так у давнину називали козацьку голоту.

Нечволод — деякі експерти стверджують, що це прізвище отримували колись люди благородні, але збіднілі, які втратили майно.

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