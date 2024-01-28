Ваші предки були модниками, якщо ваші прізвища звучать так, як у списку

Походження українських прізвищ - чи були ваші предки модниками
Українські прізвища можуть багато розповісти про професії, здібності, положення в суспільстві та навіть вигляд своїх володарів.
А звучання деяких з них вказують на те, що їх володарі приділяли велике значення тому, як одягатися, тобто були модниками.
Львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" наводить такі прізвища.
Згідно з його дослідженням, тих, хто в давнину красиво одягався та відрізнявся легковажністю, називали "дженджиками".
Це слово лягло в основу цілої групи прізвищ, а саме:
- Дженджер,
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Жежеря,
- Жежерун,
- Джинджиристий.
Друга група прізвищ походить від слова "хлюст" — так називали тих, хто любив добре одягатися та приділяв одягу занадто багато уваги. Від нього походять такі прізвища:
- Хлюст,
- Хлюстів,
- Хлюстин,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як чепурний та модний.
Йдеться про такі прізвища:
- Чепурний,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненко,
- Модний,
- Модников.
Читайте також: