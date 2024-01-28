Ваші предки були модниками, якщо ваші прізвища звучать так, як у списку

Походження українських прізвищ - чи були ваші предки модниками

Українські прізвища можуть багато розповісти про професії, здібності, положення в суспільстві та навіть вигляд своїх володарів.

А звучання деяких з них вказують на те, що їх володарі приділяли велике значення тому, як одягатися, тобто були модниками.

Львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" наводить такі прізвища.

Згідно з його дослідженням, тих, хто в давнину красиво одягався та відрізнявся легковажністю, називали "дженджиками".

Це слово лягло в основу цілої групи прізвищ, а саме:

Дженджер,

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Жежеря,

Жежерун,

Джинджиристий.

Друга група прізвищ походить від слова "хлюст" — так називали тих, хто любив добре одягатися та приділяв одягу занадто багато уваги. Від нього походять такі прізвища:

Хлюст,

Хлюстів,

Хлюстин,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як чепурний та модний.

Йдеться про такі прізвища:

Чепурний,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненко,

Модний,

Модников.

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