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Ваші предки були модниками, якщо ваші прізвища звучать так, як у списку

Ваші предки були модниками, якщо ваші прізвища звучать так, як у списку

Походження прізвищ

Походження українських прізвищ - чи були ваші предки модниками

Українські прізвища можуть багато розповісти про професії, здібності, положення в суспільстві  та навіть вигляд своїх володарів.

А звучання деяких з них  вказують на те, що їх володарі приділяли велике значення тому, як одягатися, тобто були модниками.

Львівський мовознавець Юліан Редько  у книзі "Сучасні українські прізвища" наводить такі прізвища.

Згідно з його дослідженням, тих, хто в давнину красиво одягався та відрізнявся легковажністю, називали "дженджиками". 

 Це слово лягло в основу цілої групи прізвищ, а саме:

  • Дженджер,
  • Дженжер,
  • Дженжеруха,
  • Жежера,
  • Жежеря,
  • Жежерун,
  • Джинджиристий.

Друга група прізвищ походить від слова  "хлюст" — так називали тих, хто  любив добре одягатися та приділяв одягу занадто багато уваги.  Від нього походять такі прізвища:

  • Хлюст,
  • Хлюстів,
  • Хлюстин,
  • Хлюстиков,
  • Хлюстина.

Ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як чепурний та модний.

Йдеться про такі прізвища:

  • Чепурний,
  • Чепурко,
  • Чепурнов,
  • Чепурняк,
  • Чепурненко,
  • Модний,
  • Модников.

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