Підпали військкоматів у Росії: британська розвідка пояснила, навіщо це роблять

Частину виконавців цих нападів в РФ звинуватили в тероризмі і зраді.

Збільшення кількості нападів на військкомати й подібні установи на території Росії може свідчити про недовіру до обіцянки президента Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення до України на території РФ сталося 220 нападів на військкомати. Інша статистика від "Медіазони" говорить про 113 нападів від 26 липня 2023 року.

Британська розвідка зазначає, що загалом ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні пів року.

Водночас директор служби зовнішньої розвідки (СВР) Росії Сергій Наришкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників. Однак, на думку експертів, збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації.

"Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", - зазначають розвідники.

Раніше повідомлялося, що від 29 липня до 2 серпня 2023 року на території РФ підпалили одразу 30 військкоматів.

Зазначається, що більшість паліїв – пенсіонери чи люди у віці. Найстаршій з них 82 роки: жінка прийшла до будівлі військкомату Красноармійського району Волгограда з "коктейлем Молотова" в руках.

У кількох випадках військкомати підпалювали студенти та навіть неповнолітні.

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