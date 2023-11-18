В Росії жінка намагалася підпалити військкомат – відео

У Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат у місті Совєтск. Нині її розшукує міліція.

Про це пише Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, як після підпалу жінка з кимось розмовляла по відеозв'язку.

Підпал будівлі військкомату стався приблизно о третій годині дня.

Нагадаємо, в Росії вранці 18 листопада безпілотник атакував авіазавод.

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