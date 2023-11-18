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В Росії жінка намагалася підпалити військкомат – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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219
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В Росії жінка намагалася підпалити військкомат – відео

Військкомат в РФ / Фото: 63.ru

В Росії сталася чергова спроба підпалу військкомату.

У Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат у місті Совєтск. Нині її розшукує міліція.    

Про це пише Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, як після підпалу жінка з кимось розмовляла по відеозв'язку. 

Підпал будівлі військкомату стався приблизно о третій годині дня. 

Нагадаємо, в Росії вранці 18 листопада безпілотник атакував авіазавод.

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У Росії жінка намагалася підпалити військкомат

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Дата публікації
Перегляди
219
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