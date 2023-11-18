В Росії жінка намагалася підпалити військкомат – відео

В Росії сталася чергова спроба підпалу військкомату.
У Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат у місті Совєтск. Нині її розшукує міліція.
Про це пише Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, як після підпалу жінка з кимось розмовляла по відеозв'язку.
Підпал будівлі військкомату стався приблизно о третій годині дня.
Нагадаємо, в Росії вранці 18 листопада безпілотник атакував авіазавод.
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