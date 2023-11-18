Безпілотник вдарив по авіаційному заводу у Смоленську.

У Смоленській області Росії близько 8 ранку, 18 листопада, збили безпілотник – він впав на територію "Смоленського Авіаційного заводу", пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, її ліквідували.

Про це пише Baza.

За даними каналу, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Пошкоджена лише покрівля – в ній залишилася метрова пробоїна.

Губернатор Смоленської області повідомив, що ППО нібито "збила українські безпілотники літакового типу у Задніпровському районі та на території Смоленського району".

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, губернатор Брянської області також заявив про "збитий український безпілотник". Інших подробиці про атаку на Брянщині наразі немає.

Нагадаємо, Зеленський розповів про російську операцію під назвою “Майдан-3”. У планах окупантів — дестабілізувати українське суспільство.

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