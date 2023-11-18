Нічна атака по Україні: де прогриміли вибухи і скільки дронів-камікадзе збила ППО

Росія знову масово атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили попередили про активність ворожих БПЛА ще ввечері 17 листопада. Російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генштаб.

"Протиповітряною обороною знищено 9 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - зазначили у відомстві.

Загалом ворог завдав 1 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Росія вночі проти 18 листопада знову атакувала Україні ударними дронами. Звуки вибухів під час повітряної тривоги чули, зокрема, у столиці та на Київщині, а також у Хмельницькій області.

"На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва", - зазначив Сергій Попко.

За попередніми даними, у Києві минулося без жертв та руйнувань, дані ще уточнюються.

Протиповітряна оборона працювала також на Хмельниччині, повідомив перший заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!" - зазначив Тюрін.

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