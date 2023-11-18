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Росія атакувала дронами південь України: є влучання

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росія атакувала дронами південь України: є влучання

Атака дронів-камікадзе "Шахед" / Фото з відкритих джерел

Внаслідок ворожої атаки поранена людина.

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала південні регіони безпілотниками типу Shahed-131/136. Українська ППО знищила 8 ворожих дронів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Відзначається, що ліквідовано:

  • 6 безпілотників у Миколаївській області;
  • 1 на Херсонщині;
  • 1 на Одещині.

Постраждав енергетичний об'єкт 

На жаль, констатували у відомстві, в Одеському районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали вогнеборці.

"Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", – деталізували у Силах оборони півдня.

Зауважимо, у 17 на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах повідомили про 38 зафіксованих пусків "Шахедів". Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
678
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