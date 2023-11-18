Армія РФ вночі 18 листопада атакувала південні регіони безпілотниками типу Shahed-131/136. Українська ППО знищила 8 ворожих дронів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Відзначається, що ліквідовано:

6 безпілотників у Миколаївській області;

1 на Херсонщині;

1 на Одещині.

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Постраждав енергетичний об'єкт

На жаль, констатували у відомстві, в Одеському районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали вогнеборці.

"Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", – деталізували у Силах оборони півдня.

Зауважимо, у 17 на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах повідомили про 38 зафіксованих пусків "Шахедів". Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.

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