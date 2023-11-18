Внаслідок ворожої атаки поранена людина.
Армія РФ вночі 18 листопада атакувала південні регіони безпілотниками типу Shahed-131/136. Українська ППО знищила 8 ворожих дронів.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Відзначається, що ліквідовано:
- 6 безпілотників у Миколаївській області;
- 1 на Херсонщині;
- 1 на Одещині.
Постраждав енергетичний об'єкт
На жаль, констатували у відомстві, в Одеському районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали вогнеборці.
"Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", – деталізували у Силах оборони півдня.
Зауважимо, у 17 на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах повідомили про 38 зафіксованих пусків "Шахедів". Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.
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