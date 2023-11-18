На що зростатимуть ціни в Україні до кінця 2023 року

У грудні зростання цін на продовольство не зупиниться – на цей період припадає традиційне здорожчання окремих продуктів під впливом сезонних факторів та святкового спалаху споживання. Яйця вже почали дорожчати. І це пов'язано з сезонним фактором – від вересня до грудня на ринку вже майже немає продукції господарств населення.

Про це пише 24 Канал.

В Інституті аграрної економіки розповіли, що в супермаркетах здорожчали основні види м'яса та яйця. Водночас ціни на крупи почали дешевшати.

За словами провідної наукової співробітниці інституту Наталії Копитець, станом 1 листопада 2023 року яловичина, свинина та м’ясо птиці в продуктових супермаркетах здорожчали на 2,4% – 35,1% порівняно з 1 листопада 2022 року.

Однак різні види м’яса здорожчали по-різному. Найменше за рік – здорожчала курятина, а найбільше – свинина та сало. Яловичина – гуляш та ребра – за цей період додала в ціні на 13,8 – 16,5 %.

Щодо круп, то науковиця Світлана Черемісіна зауважила, що протягом жовтня-листопада цінова ситуація з крупами продовжує свою позитивну динаміку здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з вереснем знизилась на 11,9% – до 36,52 гривні за кілограм. Пшоно здешевшало на 3,4% – до 29,71 гривні за кілограм. Крупи пшеничні впали в ціні на 3,6 % – до 16,8 гривні за кілограм. Рис здешевшав на 0,9% – до 52,05 гривні. Крупи манні та ячні зазнали незначного здорожчання на 0,5% та 0,2% відповідно

Очікується, що після свят ціни на овочі борщового набору можуть підвищитися проти тих, які є наразі. Найбільше зросте в ціні ріпчаста цибуля – до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни у 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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