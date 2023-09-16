В Україні дешевшають популярні продукти: як змінилась ціна

В Україні дешевшають овочі нового врожаю. Така тенденція на продовольчому ринку спостерігалася в серпні.

Про це повідомляє Держстат України.

Морква у серпні порівняно з попереднім місяцем здешевшала на 63,0% до 17,6 грн за кг, цибуля ‒ на 50,0% до 18,1 грн за кг.

Буряки у серпні коштували 14,6 грн за кг, що на 54,9% менше липневих цін. А за кілограм капусти у серпні просили 11 грн ‒ на 52,7% менше, ніж у липні. Гречані крупи також здешевшали на 5,5% ‒ до 45,6 грн за кг.

Здорожчали алкоголь та цигарки. Так, за даними Держстату, у серпні 2023 року горілка здорожчала на 0,3% ‒ до 120,8 грн за пляшку 0,5 літра. Пиво здорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку. А сигарети преміум-класу стали дорожчими на 1,8% ‒ у середньому коштують 91,8 грн за пачку.

Нагадаємо, влітку 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Найбільше здорожчали крупи та м'ясо.

Нагадаємо, аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

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