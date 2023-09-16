В Украине дешевеют популярные продукты: как изменилась цена

В Украине дешевеют овощи нового урожая. Такая тенденция на продовольственном рынке наблюдалась в августе.

Об этом сообщает Госстат Украины.

Морковь в августе по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 63,0% до 17,6 грн за кг, лук – на 50,0% до 18,1 грн за кг.

Свекла в августе стоила 14,6 грн за кг, что на 54,9% меньше июльских цен. А за килограмм капусты в августе просили 11 грн – на 52,7% меньше, чем в июле. Гречневая крупа также подешевела на 5,5% – до 45,6 грн за кг.

Подорожали алкоголь и сигареты. Так, по данным Госстата, в августе 2023 года водка подорожала на 0,3% – до 120,8 грн за бутылку 0,5 литра. Пиво подорожало на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку. А сигареты премиум-класса стали дороже на 1,8% – в среднем стоят 91,8 грн за пачку.

Напомним, летом 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. Больше всего подорожали крупы и мясо.

Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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