Цены на картофель в Украине: чего ожидать осенью

В Украине этой осенью подешевеет картофель. Снижение цен ожидается в конце сентября-начале октября, когда будет собран весь урожай.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордийчук, пишет freshplaza.com.

"Урожайность картофеля этого сезона будет выше по сравнению с прошлым сезоном, что, безусловно, окажет негативное влияние на цену", — сказал он.

Гордейчук прогнозирует, что в 2023 году в Украине будет переизбыток урожая картофеля.

"Сезон был удачным для фермеров Западной Украины, Львова, Тернополя, Волыни, где были регулярные осадки в период вегетации. Из некоторых сортов был очень хороший урожай — 45-50 тонн с гектара без использования орошения", — рассказал Гордейчук.

Полномасштабная война с Россией также повлияла на картофельный сезон в Украине. Так, из-за массового выезда граждан за границу потребительский рынок в Украине сократился.

"Поэтому, например, снизилось потребление чипсов, в то время как переработчики уменьшают свои заказы от производителей", — добавил Ник Гордийчук.

Напомним, в Украине по итогам августа 2023 зафиксировали дефляцию — потребительские цены снизились на 1,1%.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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