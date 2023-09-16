В ВСУ рассказали о наступлении южнее Бахмута

Только за последние сутки на этом участке фронта уничтожены около 150 захватчиков.

Наступление Вооруженных сил Украины на южном фланге Бахмутского направления продолжается. Силы обороны вытесняют русских оккупантов.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, украинские военные имеют успехи в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции по этим направлениям", — сказал Евлаш.

Только за последние сутки на Бахмутском направлении было ликвидировано 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. В частности, восемь автомобилей, несколько дронов и противотанковые пушки. Кроме того, ликвидирован пункт управления беспилотниками, откуда запускались вражеские дроны-камикадзе и шесть складов с боеприпасами.

Напомним, аналитики ISW сообщили в своем отчете, что ВСУ вытеснили оккупантов с нескольких позиций и продвинулись у Бахмута Донецкой области. Украинские силы добились частичных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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