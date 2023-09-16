Освобождение Андреевки: военный эксперт объяснил, что это даст ВСУ

Освобождение села Андреевка открывает дорогу на оцепление Бахмута.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это открывает дополнительные перспективы и плацдарм для продвижения на юге. То, что наши силы так мощно в течение не одной недели и месяца бились и выбивали позиции врага, которые были достаточно серьезными в районе Андреевки и Клещиевки, это очень важно. Это сейчас позволяет продвигаться с южного фланга в районе Бахмута, получая контроль за высотами, что позволяет эффективнее и лучше применять артиллерию.

Плюс фактически уничтожение 72-й бригады, особенно ее руководящего состава. Фактически эта бригада полностью утратила боеспособность силами наших бойцов. Значит ли это сейчас врагу, что они посыпятся и потеряют линию фронта? Это был бы желанный для нас сценарий, но он не обязателен. Они будут продолжать отражать наши атаки, отходя вглубь своей обороны, а мы будем атаковать. Но такие события носят не только тактический характер, но и влияют на оперативную ситуацию на востоке", — сказал он.

По словам эксперта, все планы, которые враг имел на Купянское направление – прорвать нашу линию обороны и двинуться дальше – по состоянию на данный момент не реализованы.

"Они нивелированы украинскими силами обороны. Более того, мы видим, что интенсивность атак уменьшилась. Российские войска в активной обороне, нигде нет наступательных действий. А это значит, что они вынуждены опрокидывать свои силы", — добавил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Донецкой области от оккупантов.

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Она входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. К концу ноября 2022 года во всех пяти населенных пунктах находилось около 1200 человек.

Третья штурмовая бригада сообщила детали сделки по деоккупации Андреевки – читайте в новости.

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