Звільнення Андріївки: військовий експерт пояснив, що це дасть ЗСУ

Звільнення села Андріївка відкриває дорогу на оточення Бахмута.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Це відкриває додаткові перспективи і плацдарм для просування на півдні. Те, що наші сили так потужно протягом не одного тижня і місяця билися і вибивали позиції ворога, які були доволі серйозними в районі Андріївки і Кліщіївки, це дуже важливо. Це зараз дає можливості просуватися з південного флангу в районі Бахмута, отримуючи контроль за висотами. Це дає можливість ефективніше і краще застосовувати артилерію.

Плюс фактично знищення 72-ї бригади, особливо її керівного складу. Фактично ця бригада повністю втратила боєздатність силами наших бійців. Чи означає це зараз для ворога, що вони посипляться і втратять лінію фронту? Це був би бажаний для нас сценарій, але він не обов'язковий. Вони і далі продовжуватимуть відбивати наші атаки, відходячи вглиб своєї оборони, а ми будемо атакувати. Але такі події носять не лише тактичний характер, а впливають на оперативну ситуацію на сході", - сказав він.

Зі слів експерта, всі плани, які ворог мав на Куп'янський напрямок - прорвати нашу лінію оборони і рушити далі - станом на зараз не реалізовані.

"Вони нівельовані українськими силами оборони. Більше того, ми бачимо, що інтенсивність атак зменшилась. Російські війська в активній обороні, ніде немає наступальних дій. А це означає, що вони вимушені перекидати свої сили", - додаві він.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Андріївку Донецької області від окупантів.

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Вона входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. На кінець листопада 2022 року у всіх п'яти населених пунктах перебувало близько 1200 людей.

Третя штурмова бригада повідомила деталі операції з деокупації Андріївки - читайте в новині.

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