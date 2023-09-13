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У ЗСУ є просування в Кліщіївці на Донеччині - військові

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ є просування в Кліщіївці на Донеччині - військові

Військовий ЗСУ. / Фото: Associated Press

Бойові дії на цій ділянці фронту тривають.

Збройні сили України мають просування в Кліщіївці Донецької області, що на півдні від Бахмута. Там тривають бойові дії.

Це підтвердив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

Слід зауважити, що аналітики DeepState напередодні повідомляли, що українські Сили оборони зачищають Кліщіївку від російських сил. 

"Проте, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка", - наголосив Євлаш.

Як повідомлялося, днями аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що українські війська продовжують просуватися поблизу Роботиного та Кліщіївки. Фахівці вважають, що холодна та волога погода вплине, але не зупинить активні бойові дії, як це було в перші 18 місяців війни.

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Дата публікації
Перегляди
951
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