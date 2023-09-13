В ВСУ есть продвижение в Клещиевке Донецкой области — военные

Вооруженные силы Украины имеют продвижение в Клещиевке Донецкой области на юге от Бахмута. Там продолжаются боевые действия.

Это подтвердил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

Следует отметить, что аналитики DeepState накануне сообщали, что украинские Силы обороны зачищают Клищиевку от российских сил.

"Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия. Кроме этого имеем успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка", — подчеркнул Евлаш.

Как сообщалось, на днях аналитики ISW в своем отчете сообщили, что украинские войска продолжают продвигаться вблизи Роботиного и Клищиевки. Специалисты считают, что холодная и влажная погода окажет влияние, но не остановит активные боевые действия, как это было в первые 18 месяцев войны.

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